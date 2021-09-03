Селезнев при этом допустил тактическое контрнаступление.

Деоккупация подконтрольных боевикам Донецка и Луганска военным путем пока не рассматривается, поскольку ее следствием станет разрушение этих городов.

Об этом заявил военный эксперт, полковник Владислав Селезнев в комментарии сайту "Обозреватель".

"Украинская армия не имеет возможностей и полномочий атаковать врага на территориях, которые являются густонаселенными. Фактически весь Донбасс - это густонаселенная агломерация. Поэтому ни при каких условиях украинская армия не станет атаковать Донецк, Луганск вроде того, как это было во время второй чеченской кампании на территории РФ", – пояснил он.

По словам эксперта, для того, чтобы "захватить город" до вхождения в него первого солдата, его надо полностьюразрушить.

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"На такой сценарий украинская армия ни при каких условиях не согласится", – говорит Селезнев. И при этом допускает возможное контрнаступление в контексте "тактических эпизодов".

"Когда российский враг пытается атаковать наши позиции, опорные или наблюдательные пункты вдоль линии разграничения, то, безусловно, там контратакующие действия могут быть реализованы с использованием штатного оружия, а также оружия, которая предоставляется на поддержку по решению старшего начальника", – пояснил Селезнев.

Он также отметил важность использования ВСУ высокоточного оружия для эффективного уничтожения врага.

Как сообщал УНИАН, накануне вице-премьер Алексей Резников заверил, что Украина не будет освобождать силовым путем оккупированный Россией Крым.

Автор: Юрий Годован