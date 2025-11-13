Пользователям этих версий Windows пора обновить систему – их лишили поддержки

Поддержка Windows 11 23H2 Home и Pro подходит к концу / фото Microsoft

Microsoft обновила данные о поддержке своих продуктов. Если на вашем ПК установлена Windows 11 23H2 Home или Pro, пришло время обновиться до чего-то более нового. Эти 2 версии официально лишились поддержки.

"Устройства под управлением этих версий больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные версии, содержащие защиту от новейших угроз безопасности", – говорится в сообщении Microsoft.

Microsoft призывает пользователей с Windows 11 23H2 как можно скорее обновиться до актуальной ревизии ОС с порядковым номером 25H2. Ее полноценная поддержка будет продолжаться до октября 2027 года. 

В компании также отметили, что некоторые редакции Windows 11 23H2 продолжат получать обновления еще один год. Речь идет про редакции Enterprise, Education и IoT Enterprise.

Чтобы проверить, какая у вас версия Windows 11, перейдите в "Настройки" → "Система" → "Центр обновления Windows". Если у пользователя до сих пор установлена редакция 23H2 Home или Pro, то рекомендуется запустить обновление системы вручную.

Ранее StatCounter опубликовал свежую статистику по распределению разных версий Windows. Из нее стало известно, что доля пользователей Windows 11 впервые превысила 55%, а популярность "десятки", официальная поддержка которой прекратилась в октябре, упала до 41%.

Microsoft ранее подтвердила, что пока у них нее планов на Windows 12. Этой осенью вместо новой ОС вышло крупное обновления 25H2 для Windows 11, а во второй половине 2026-го ожидается сборка 26H2.

