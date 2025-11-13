Курбанова планирует рожать в Украине.

36-летняя украинская ведущая и блогерша Елена Курбанова сообщила подписчикам о своей беременности. Обычно она не афиширует личную жизнь.

Журналистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, на которых хорошо видно округлившийся животик. Курбанова не указала, на каком месяце беременности находится, и кого ждет - мальчика или девочку.

В то же время ведущая искренне призналась, что ей страшно, но она еще никогда не чувствовала себя такой сильной и уверенной:

"Ни во что в мире я так сильно не верю, как в Украину! Ни в кого так сильно не верю, как в свою страну. Поэтому я здесь... и буду рожать здесь. Рожать украинку или украинца, свободного человека свободной страны. Я не знаю каким будет мой ребенок, но я передам ему всю любовь и всю гордость за эту страну и наших людей. Я расскажу ему, в какие непростые времена он родился. И что каждый наш с ней день был оплачен жизнью наших защитников...".

Напомним, недавно о намерениях родить ребенка заговорила популярная украинская рэперша Alyona Alyona.

