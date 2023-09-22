Канада также введет новые санкции против России.

Канада в пятницу объявит о дополнительной помощи Украине в размере 650 миллионов канадских долларов (около 482 миллионов долларов США), сообщает канал CTV News.

Кроме того, в рамках этой суммы, которая будет выделена в течение нескольких лет, Канада поставит Украине больше танков Leopard 2, сообщает агентство. Канада также будет применять новые санкции против России.

Издание напоминает, что с января 2022 года Канада предоставила Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 миллиарда канадских долларов (7,2 миллиарда долларов США). Федеральное правительство также ввело несколько раундов санкций против России, направило канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приняло в стране более 175 000 украинцев.

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Визит Зеленского в Канаду

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с не анонсированным визитом. Это его первый визит после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Отмечается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Зеленский примут участие в церемонии подписания соглашения о продолжении укрепления экономических связей между странами. Также президент Украины встретится с членами правительства Канады и выступит в парламенте. После этого Зеленский отправится из Оттавы в Торонто, где состоится встреча с канадскими бизнес-лидерами с целью укрепления инвестиций частного сектора в будущее нашей страны.

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