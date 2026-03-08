Украине на фронте срочно нужны радары из Нидерландов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о запросе украинских военных о необходимости дополнительных радаров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.
Как рассказал президент, на фронте в Дружковке от украинских военных был вполне конкретный запрос о радарах.
"Они нам очень нужны. Это то, что помогает в защите воина. И это такой вызов. Это очень болезненный вопрос. Именно Нидерланды, одна из стран, которые производят лучшие. И такие радары мы сегодня обсудили, в частности и этот запрос", - отметил Зеленский.
Как добавил глава государства, он лично передал премьеру Нидерландов этот запрос от ВСУ.
Помощь от Нидерландов
Отдельно Зеленский напомнил, что ежегодный объем помощи от Нидерландов для Украины составит 3 млрд евро.
Также Нидерланды инвестируют в программу PURL, которая позволяет покупать ракеты для противовоздушной обороны.
"Прежде всего это PAC-2, PAC-3. Это безальтернативно. На сегодня Украина может получить хотя бы минимальный необходимый объем ракет для "Петриотов", которые защищают от российской баллистики", - сообщил Зеленский.
Он отметил важность того, что Украина вместе с Нидерландами уже производит оружие:
"Мы начали это, и обязательно будем эту совместную работу продолжать - мы будем увеличивать это".
Война в Украине: новости
Как сообщил УНИАН, 6 марта Зеленский посетил Донецкую область, в частности город Дружковка, и констатировал, что оккупанты продолжают готовиться к весеннему наступлению.
30 января в Нидерландах к власти пришло новое правительство и заявило о военной поддержке Украины. В частности, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Нидерланды будут предоставлять Украине военную помощь на сумму 3 млрд евро ежегодно до 2029 года.
