Украине на фронте срочно нужны радары из Нидерландов, - Зеленский

Нидерланды выпускают одни из лучших радаров в мире.

Президент Владимир Зеленский сообщил о запросе украинских военных о необходимости дополнительных радаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

Как рассказал президент, на фронте в Дружковке от украинских военных был вполне конкретный запрос о радарах.

"Они нам очень нужны. Это то, что помогает в защите воина. И это такой вызов. Это очень болезненный вопрос. Именно Нидерланды, одна из стран, которые производят лучшие. И такие радары мы сегодня обсудили, в частности и этот запрос", - отметил Зеленский.

Как добавил глава государства, он лично передал премьеру Нидерландов этот запрос от ВСУ.

Помощь от Нидерландов

Отдельно Зеленский напомнил, что ежегодный объем помощи от Нидерландов для Украины составит 3 млрд евро.

Также Нидерланды инвестируют в программу PURL, которая позволяет покупать ракеты для противовоздушной обороны.

"Прежде всего это PAC-2, PAC-3. Это безальтернативно. На сегодня Украина может получить хотя бы минимальный необходимый объем ракет для "Петриотов", которые защищают от российской баллистики", - сообщил Зеленский.

Он отметил важность того, что Украина вместе с Нидерландами уже производит оружие:

"Мы начали это, и обязательно будем эту совместную работу продолжать - мы будем увеличивать это".

Война в Украине: новости

Как сообщил УНИАН, 6 марта Зеленский посетил Донецкую область, в частности город Дружковка, и констатировал, что оккупанты продолжают готовиться к весеннему наступлению.

30 января в Нидерландах к власти пришло новое правительство и заявило о военной поддержке Украины. В частности, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Нидерланды будут предоставлять Украине военную помощь на сумму 3 млрд евро ежегодно до 2029 года.

