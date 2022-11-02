Идентифицирован не только оккупант, но и его товарищ, который мародерил вместе с ним.

Украинские воины ликвидировали российского спецназовца Владислава Дятлова (вероятно Дьячкова), который мародерил в домах украинцев и снимал свои преступления на телефон.

Как сообщает основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, Дятлова ликвидировали 25 сентября на Херсонщине. Позже в сети появилось видео с его телефона, где он хвастается мародерствами в домах украинцев.

В одном из видео два спецназовцы полка оперативного назначения росгвардії из Чечни - Дятлов (псевдоним "Владислав Ветер") и его товарищ по службе Зухраб (вероятно Зухраб Магомедов), распивают алкоголь, рассказывают, как искали золото в квартире, и обещают устроить геноцид украинцам.

Вполне вероятно, что фамилия "Дятлов" - псевдоним. Возможно, его настоящая фамилия - Дьячков.

Потери России в Украине: актуальные данные

С 24 февраля силы обороны ликвидировали около 73 270 рашистов (+800 за минувшие сутки).

СМИ и блогеры неоднократно заявляли, что Россия отказывается забирать тела своих погибших или совсем сжигает их, чтобы скрыть количество потерь. На Херсонщине оккупанты хоронят своих солдат еще живыми.

В то же время жителей Белгорода шокировала необычная находка на помойке. Там обнаружили целый склад цинковых гробов, в которых доставляют погибших российских оккупантов. Гробы просто выбросили на помойке посреди жилого массива.

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