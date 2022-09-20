Российские военные не знают, что делать с большим количеством раненых солдат.

На южном направлении российские оккупанты грузовиками свозят тела своих погибших солдат. В Новой Каховке уже зафиксировали второй случай массового захоронения военных.

Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его словам, захватчики не знают, что делать с большим количеством раненых, так как больницы уже забиты.

Хлань отметил, что из-за этого еще живых солдат оккупанты тоже хоронят.

"Они привозят камазами трупы своих, закапывают их массово. Вместе с ними появляются и раненые военные. Они их тоже закапывают... Они нелюди и к своим, и ко всем остальным", - подытожил он.

Как ранее сообщал УНИАН, в Херсоне российские оккупанты сжигают тела убитых военных, чтобы скрыть потери. На окраинах города неоднократно были замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.

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