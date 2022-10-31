Вооруженные Силы Украины не сбавляют темпов ликвидации врага.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях, которые понесла Россия с 24 февраля.

Отмечается, что за это время россияне потеряли 71820 военнослужащих, среди них 620 оккупантов были ликвидированы за минувшие сутки.

"Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях", – отметили в Генштабе.

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Кроме этого, на войне против Украины Россия потеряла:

танков – 2686 (+14);

боевых бронированных машин – 5485 (+32);

артиллерийских систем – 1728 (+4);

РСЗО – 383;

средств ПВО – 197;

самолетов – 275 (+1);

вертолетов – 253 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1);

крылатых ракет – 352;

кораблей и катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8);

специальной техники ‒ 154.

Потери России на войне против Украины

Как писал УНИАН, в субботу, 29 октября, россияне понесли рекордные потери на войне против Украины. По информации Генштаба, за одни сутки захватчики потеряли почти тысячу человек. Прежде всего – на Донецком и Лиманском направлениях.

Этой ночью на юге Украины ВСУ ликвидировали 27 российских захватчиков и много вражеской техники.

Всего украинские защитники за 30-31 октября нанесли по врагу 21 удар.

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