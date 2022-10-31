Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях, которые понесла Россия с 24 февраля.
Отмечается, что за это время россияне потеряли 71820 военнослужащих, среди них 620 оккупантов были ликвидированы за минувшие сутки.
"Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях", – отметили в Генштабе.
Кроме этого, на войне против Украины Россия потеряла:
- танков – 2686 (+14);
- боевых бронированных машин – 5485 (+32);
- артиллерийских систем – 1728 (+4);
- РСЗО – 383;
- средств ПВО – 197;
- самолетов – 275 (+1);
- вертолетов – 253 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1);
- крылатых ракет – 352;
- кораблей и катеров ‒ 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8);
- специальной техники ‒ 154.
Потери России на войне против Украины
Как писал УНИАН, в субботу, 29 октября, россияне понесли рекордные потери на войне против Украины. По информации Генштаба, за одни сутки захватчики потеряли почти тысячу человек. Прежде всего – на Донецком и Лиманском направлениях.
Этой ночью на юге Украины ВСУ ликвидировали 27 российских захватчиков и много вражеской техники.
Всего украинские защитники за 30-31 октября нанесли по врагу 21 удар.