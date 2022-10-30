Семья оккупанта отметила, что он сам рвался в бой.

В Волгограде (РФ) похоронили первого ликвидированного в Украине "мобика" Сергея Горбунова. Он называл себя "патриотом", но "за родину" повоевал всего три дня.

Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Церемония прощания с захватчиком состоялась в Волгограде 28 октября. Как отмечают росСМИ, после окончания школы Горбунов проходил срочную службу в 2007-2008 годах в 429 МСП. Возможно, он был участником российского вторжения в Грузию в 2008 году.

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До 2015 года работал на "заводе имени Петрова", затем работал на Форте Групп. Был женат, воспитывал сына.

В сентябре его призвали по частичной мобилизации, а через несколько недель отправили в Украину. Его ликвидировали за 3 дня.

"Он там три дня всего пробыл. Был в резерве – еще до объявления мобилизации ходил в военкомат. Форму ему там, все выдали. А когда мобилизация началась, их в первую очередь забрали", – жалуются родственники оккупанта.

По версии жены оккупанта, он попал на фронт 16 октября и провел там неделю. Перед отправкой на войну Горбунов опубликовал фото сына, назвав себя "патриотом" и заявив, что идет на войну "сражаться за свою родину".

11 октября оккупант показал фото армейского вещевого мешка и написал: "Вот и все. Всем удачи. Увидимся еще".

24 октября оккупанта ликвидировали. Его похоронили 28 октября как первого "мобика", которого "минуснули" украинские воины.

Мобилизация в России

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизация на войну в Украине. Вопреки утверждению о том, что мобилизовать будут "запасников", повестки получали кто угодно, включая лиц без боевого опыта и лиц с инвалидностью. В отдаленных населенных пунктах РФ забирали все мужское население определенной возрастной категории.

РФ начала отправлять мобилизованных на фронт уже в начале октября. К середине месяца появились официальные сообщения о смертях среди новобранцев.

Кроме проблем с учебой, которого, по словам "мобиков", попавших в плен, не было, новобранцам также не хватало формы, спальных мест и даже гардеробных.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об окончании частичной мобилизации и отчитался перед российским диктатором Владимиром Путиным о ее итогах. По его словам, через месяц и 1 неделю после объявления мобилизации были мобилизованы 300 тысяч человек. Из них 1300 - сотрудники органов исполнительной власти. 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже направлены на фронт.

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