Погибших российских военных не вывозят в РФ.

Жители Херсона жалуются на трупный запах в городе. Это объясняют работой мобильных крематориев, которые запускают оккупанты.

Об этом депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил в эфире "24 канала".

Когда у жителей Херсона есть доступ к мобильной связи и интернету, они сообщают о сильной вони в городе.

По словам Хланя, трупный запах идет от мобильных крематориев.

"Орки после метких попаданий начинают запускать мобильные крематории. Жечь как раз своих же. Никто никого никуда не отправляет", - отметил он.

Также Хлань подтвердил, что оккупанты пытаются скрыть передвижение своей техники в регионе, отключая мобильную связь в области.

"Мобильную связь они сейчас отключают. Сегодня с ночи почти до обеда была отключена мобильная связь по всей Херсонской области. Это они так передвигают свою технику - иногда ночью, а иногда и днем. Но главное - они отключают мобильную связь для того, чтобы нельзя было отследить передвижения этой техники, к большому сожалению, это так происходит", - отметил Хлань.

Как писал УНИАН, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.

Готовясь к контрнаступлению ВСУ под Херсоном оккупанты стягивают технику в этом направлении.

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