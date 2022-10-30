Гробы выкидывали вместе с иконами и пакетами.

Жителей Белгорода шокировала необычная находка на мусорке. Там обнаружили целый склад цинковых гробов, в которых доставляют погибших российских оккупантов.

Горожане уже пожаловались в полицию на ритуальщиков, сообщает Telegram-канал Baza.

Гробы выбрасывали возле гаражей вместе с иконами и пакетами.

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"Дело в том, что тела погибших военнослужащих доставляются в цинковых гробах, а уже для похорон их родственники покупают другие — деревянные. Ритуальщики решили не заморачиваться с ненужными цинковыми гробами и тупо выкинули их в обычную мусорку. Там они и пролежали несколько дней", - отмечается в сообщении.

Война в Украине

Полномасштабная война в Украине началась 24 февраля, после российского вторжения.

За это время Силы обороны ликвидировали около 71 200 оккупантов, из которых почти тысячу - за прошедшие сутки.

Неоднократно появлялась информация, что Россия отказывается забирать тела своих погибших или вовсе сжигает их, чтобы спрятать количество потерь.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что на Херсонщине оккупанты хоронят своих солдат еще живыми.

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