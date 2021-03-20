С начала 20 марта штаб зафиксировал два нарушения "тишины" у Пивденного.

19 марта российские наемники на Донбассе дважды обстреливали позиции Вооруженных сил. Один военный получил смертельное ранение.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, убив украинского бойца.

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Из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций наших защитников на том же направлении неподалеку от Пищевика.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО", – говорится в сообщении.

На днях патруль СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение и военную технику российско-оккупационных войск, которое было размещено с нарушением за пределами определенных районов отвода.

Отмечается, что в течение дня, 19 марта, боевики отказались от провокаций в связи с инициированным украинской делегацией в ТКГ внеочередным заседанием.

И в очередной раз, сорвав заседание, российские наемники развернули информационную кампанию по дискредитации украинской стороны, после чего, вечером совершили длительный обстрел позиций украинских защитников вблизи Водяного с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

С начала 20 марта штаб зафиксировал два нарушения "тишины" у Пивденного. Потерь среди наших военнослужащих за текущие сутки нет.

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Автор: Яна Ставская