Ранее вторжение "прогнозировали" на 15-16 февраля, сейчас пишут о новой дате - 20 число.

Западные СМИ преследуют свои цели, публикуя предполагаемые сроки российского вторжения в Украину.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "РБК-Украина".

"Желтая пресса" делает это с одной целью, более серьезная старается отслеживать и давать истинную правду. И каждый делает свою работу", - отметил он.

Украина, по словам главы оборонного ведомства, следит за изменениями в обстановке вокруг границ и сверяет свои данные с теми, что дают зарубежные партнеры.

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"Но оценки, предположения, гипотезы и версии потом выстраиваются очень по-разному. И они очень сильно зависят от повестки дня той страны, откуда, собственно, и происходит этот информационный выход. Здесь нет единого объяснения, у каждого своя повестка и своя цель. Наша цель - сохранить спокойствие, сохранить стабильность, и, значит, устойчивость в обществе", - объяснил Резников.

Напомним, ранее западные СМИ и аналитики пытались спрогнозировать сроки вторжения РФ в Украину. Последний раз оно "планировалось" на 15-16 февраля, однако так и не состоялось.

Сегодня появилась новая дата предполагаемой атаки - 20 февраля.

Накануне в Белом доме сообщили, что Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной, за последние дни там добавилось порядка 7 тысяч военнослужащих. При этом некоторые из них прибыли накануне, в среду.

Вместе с тем Минобороны РФ 15-16 февраля заявляло о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.