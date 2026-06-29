Лукашенко после встречи с Путиным прилетел на переговоры с Си Цзиньпином

Глава Китая заявил, что "нынешние китайско-белорусские отношения находятся на историческом пике".

Беларусский диктатор Александр Лукашенко встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине для переговоров. Первые подробности встречи опубликовал тг-канал "Пул Первого".

Сообщается, что Лукашенко с самолета встретили с красной дорожкой и почетным караулом. Сам Си на встрече не присутствовал.

Политики уже провели рабочую встречу, за которой последует традиционный обед.

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Как сообщается, глава Китая заявил, что "нынешние китайско-белорусские отношения находятся на историческом пике".

В ответ Лукашенко заявил, что "очень ценит" положительную оценку взаимоотношений между странами.

"Это именно то, о чем мы говорили с вами раньше. И, возможно, в какой-то степени, то, о чем мы мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и… Китаем", - заявил он.

Визит Лукашенко в Китай состоялся после его переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе. Встреча прошла на фоне нарастающей напряженности между Беларусью и Украиной.

Беларусь в войне в Украине

Как писал УНИАН, в июне президент Украины Владимир Зеленский озвучил ультиматум руководству Беларуси: убрать ретрансляторы, которые помогают россиянам наводить "Шахеды" на цели в Украине, или Украина уберет их сама. Вскоре ретрансляторы на территории Беларуси действительно умолкли.

Аналитики ISW пишут, что Кремль усиливает давление на Лукашенко с целью расширить беларусское участие в войне России против Украины. Но беларусский диктатор продолжает сопротивляться требованиям России, стараясь при этом сохранить ее расположение.

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