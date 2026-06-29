Старые мобилки из ящика могут стоить бешеных денег: какие модели ищут коллекционеры

В эпоху смартфонов телефоны 90-х и 2000-х годов превратились в настоящие раритеты.

Культовые мобильные телефоны прошлых десятилетий становятся всё более ценными для коллекционеров по всему миру. Спрос на ретро-гаджеты стабильно растёт – особенно на редкие модели в оригинальной упаковке или в идеальном состоянии, пишет nlc.

Среди самых востребованных лотов – Motorola DynaTAC 8000X, Motorola StarTAC, Nokia 8110, Nokia 3310 и первые модели iPhone.

Коллекционеры в первую очередь охотятся за ограниченными сериями и новыми в упаковке экземплярами.

Видео дня

Британский музей мобильных телефонов собрал более 2 800 уникальных моделей и до сих пор принимает в дар аппараты, которых в коллекции ещё нет.

Если у вас дома лежит старый "кирпич" – прежде чем выбрасывать, стоит узнать его стоимость.

Но авторы предупреждают: телефоны с вздувшейся батареей опасны, и обращаться с ними нужно осторожно – сдать в специальный пункт приема электроники или обратиться к специалисту.

Ранее УНИАН писал, что этой осенью Apple выпустит как минимум 15 новых гаджетов. Осенний цикл новинок традиционно начнётся в середине сентября и продлится в октябре-ноябре.

А новенький iPhone 18 Pro будет стоить дешевле, чем ожидалось. По оценкам экспертов, цена на новую "прошку" составит не более 1200 долларов (~53 000 грн).

Вас также могут заинтересовать новости: