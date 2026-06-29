29 июня в Киеве будет один из самых жарких дней недели

Начало недели в Киеве будет очень и очень жарким, без намека на осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение дня воздух в столице прогреется до +34°...+36°. Ожидается сухая и практически безоблачная погода.
Атмосферное давление 739-741 мм ртутного столба. Ветер слабый, переменных направлений, 5-8 м/с.
Погода сегодня - прогноз на 29 июня
Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью +24°, днем +36°.
В Луцке будет ясно, ночью +22°, днем +37°.
В Ровно сегодня ясно, ночью +22°, днем +37°.
В Тернополе 29 июня ночью +23°, днем +36°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +22°, днем +35°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +23°, днем +37°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +25°, днем будет +37°, ясно.
В Черновцах в понедельник - ясно, ночью +22°, днем +37°.
В Виннице сегодня будет +22°...+35°, ясно.
В Житомире в понедельник ночью +21°, днем +36°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+34°, переменная облачность.
В Черкассах сегодня ночью +23°, днем +35°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +35°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +21°...+32°.
В Одессе 29 июня - ясно, температура ночью +25°, днем +32°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +36°, ясно.
В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +24°, днем +37°.
В Запорожье температура ночью +23°, днем +33°, ясно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +19°, а днем +31°, переменная облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +31°.
В Днепре температура ночью будет +22°, днем +33°, переменная облачность.
В Симферополе в понедельник будет ясно, +20°...+30°.
В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью +16°, днем +30°.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +30°.