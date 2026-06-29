В Украине 29 числа есть православный праздник и День города Полтавы.

Предпоследний день июня будет очень важным для верующих, поскольку у них наступает большой православный праздник сегодня. У остальных украинцев тоже есть официальная праздничная дата. А ещё про это число у наших далеких предков сложились интересные верования.

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Какой сегодня праздник в Украине

Ежегодно 29 июня будет отмечаться День города Полтава, который был учрежден в 2024 году. Считается, что именно в эту дату 899 года населенный пункт впервые был упомянут в летописях. Данный праздник сегодня в Украине отметят не только полтавчане, но и гости города.

Какой сегодня праздник в мире

В мире проводится важная экологическая инициатива - День тропиков. Он установлен ООН, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме уничтожения тропических лесов и вымирания живых видов, что обитают в этом биоме.

Есть и другие международные праздники сегодня, которые стоит перечислить. Это День промышленного дизайна, День рыбной ловли, День игр в грязи, День вафельницы и День миндаля в карамели.

Какой сегодня праздник у православных

Знаменитых апостолов Петра и Павла вспоминают в православии по новому стилю. Верующие обращаются с молитвами к святым христианским проповедникам, а также посещают церковное богослужение.

Также 29 июня по новому календарю чествуют священную Касперовскую икону Богородицы из села Кизомыс Херсонской области. Считается, что этот святой образ способен исцелять больных. В старом стиле сегодня праздник епископа Тихона Амафунтского.

Какой сегодня праздник в народе

В далекие времена про это число были придуманы такие приметы и поговорки:

если давно не было дождя, но на огороде земля мокрая, то июль будет дождливым;

до обеда не видно пчел - после полудня погода испортится;

на воде закрылись кувшинки - к ливню;

чем жарче этот день, тем холоднее будет на Новый год.

У украинцев было много интересных обычаев на Петра и Павла. К святым апостолам обращались с самыми разными просьбами - исцелить болезни, укрепить семью, подсказать мудрый совет, помочь в учебе и повседневных делах. Поскольку апостол Петр считается покровителем рыбаков, то сегодняшний праздник будет особенно удачным для всех, кто собрался ловить рыбу.

Что нельзя делать сегодня

Церковь запрещает в праздник 29 июня заниматься греховными поступками: осуждать других, завидовать чужому счастью, ругаться и желать кому-то зла. Не стоит проявлять гордыню, жадность, лень. По народным верованиям не рекомендуется купаться в море и водоемах, особенно в нетрезвом виде - повышается риск несчастных случаев на воде. Также не стоит тяжело работать и брать в долг любую сумму.

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