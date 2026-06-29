Жара выходит на пик: сегодня Украину раскалит до +38° (карта)

Самая высокая температура ожидается на западе и в центральной части страны.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с мощной жары. 29 июня температура продолжит повышаться и местами достигнет невыносимых +36°...+38°. Существенных осадков не ожидается, а самая высокая температура будет на западе и в центральных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +24°, днем +37°.

Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью +24°, днем +36°.

В Луцке будет ясно, ночью +22°, днем +37°.

В Ровно сегодня ясно, ночью +22°, днем +37°.

В Тернополе 29 июня ночью +23°, днем +36°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +22°, днем +35°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +23°, днем +37°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +25°, днем будет +37°, ясно.

В Черновцах в понедельник - ясно, ночью +22°, днем +37°.

В Виннице сегодня будет +22°...+35°, ясно.

В Житомире в понедельник ночью +21°, днем +36°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+34°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня ночью +23°, днем +35°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +35°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +21°...+32°.

В Одессе 29 июня - ясно, температура ночью +25°, днем +32°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +36°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +24°, днем +37°.

В Запорожье температура ночью +23°, днем +33°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +19°, а днем +31°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +33°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +20°...+30°.

В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +30°.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

29 июня - святителя Тихона. По приметам, если птицы в этот день низкол етают, то скоро придет дожди.

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