Жара выходит на пик: сегодня Украину раскалит до +38° (карта)

Новая рабочая неделя в Украине начнется с мощной жары. 29 июня температура продолжит повышаться и местами достигнет невыносимых +36°...+38°. Существенных осадков не ожидается, а самая высокая температура будет на западе и в центральных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +24°, днем +37°.
- Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью +24°, днем +36°.
- В Луцке будет ясно, ночью +22°, днем +37°.
- В Ровно сегодня ясно, ночью +22°, днем +37°.
- В Тернополе 29 июня ночью +23°, днем +36°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +22°, днем +35°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +23°, днем +37°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +25°, днем будет +37°, ясно.
- В Черновцах в понедельник - ясно, ночью +22°, днем +37°.
- В Виннице сегодня будет +22°...+35°, ясно.
- В Житомире в понедельник ночью +21°, днем +36°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+34°, переменная облачность.
- В Черкассах сегодня ночью +23°, днем +35°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +35°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +21°...+32°.
- В Одессе 29 июня - ясно, температура ночью +25°, днем +32°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +36°, ясно.
- В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +24°, днем +37°.
- В Запорожье температура ночью +23°, днем +33°, ясно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +19°, а днем +31°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +31°.
- В Днепре температура ночью будет +22°, днем +33°, переменная облачность.
- В Симферополе в понедельник будет ясно, +20°...+30°.
- В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью +16°, днем +30°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +30°.
Какой сегодня праздник, приметы погоды
29 июня - святителя Тихона. По приметам, если птицы в этот день низкол етают, то скоро придет дожди.