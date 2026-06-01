'Риторический прием': в ISW развенчали 'победные' заявления Путина

Путин отверг дипломатические решения по прекращению войны.

Владимир Путин в выступлении 28 июня показал свою решимость достичь военных целей России и отверг дипломатические решения по прекращению войны. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, анализируя заявления российского диктатора.

Так, Путин заявил, что Россия обладает достаточной силой, ресурсами и политической волей, чтобы противостоять попыткам внешних игроков сдержать развитие России.

Он также утверждал, что якобы ВСУ отступают по всей линии фронта, заявив, что Россия готова бороться за свои основные интересы

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В то же время аналитики отмечают, что выступление Путина – это лишь очередная попытка Кремля представить военную победу России в Украине как неизбежную, а украинский фронт – как находящийся на грани краха.

"Кремль продолжает прибегать к подобным риторическим приемам, пытаясь повлиять на Запад и Украину, чтобы они уступили требованиям России, особенно учитывая, что боеспособность России на поле боя в 2026 году продолжает снижаться, а способность России достигать своих целей военным путем находится под вопросом", - говорится в отчете.

При этом Путин признал влияние, которое украинская кампания дальних ударов оказывает на Россию, хотя и попытался развеять опасения и создать видимость стабильности.

"Путин не стал прямо обсуждать ударную кампанию Украины по России или масштабную нехватку бензина по всей стране, но, вероятно, он тонко пытается показать, что осознает экономические и социальные трудности, с которыми сталкивается Россия", - считают аналитики.

Заявления Путина

Российский диктатор заявил, что Украина якобы не сможет остановить продвижение войск РФ.

Путин заявил, что целью РФ в Сумской области является создание так называемой "зоны безопасности". Также, по его словам, задачей Кремля является полный захват Донбасса и территории так называемой "Новороссии" (Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области).

Также Путин заявил, что не собирается прекращать войну против Украины. Однако он признал, что переговорные контакты продолжаются.

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