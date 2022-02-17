Ранее западные СМИ писали о возможной атаке россиян 15-16 февраля, но она так и не состоялась.

В США заговорили о новых сроках возможного российского вторжения в Украину.

Как пишет Politico со ссылкой на военного аналитика, старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, перспектива вторжения 16 февраля всегда была преувеличена. По его данным, внимание следует обратить на 20 февраля и последующие дни.

В качестве серьезности своих рассуждений эксперт приводит несколько факторов. В частности, напоминает, что в эти сроки якобы должны завершиться российско-белорусские военные учения. Ранее в оборонном ведомстве Беларуси заявляли, что после учений территорию республики покинут все российские солдаты.

"Это полезная дата, чтобы увидеть, лгут они или нет", - говорит Кофман.

Еще одним аргументом для возможного наступления РФ он назвал окончание Мюнхенской конференции по безопасности, с которой в Украину вернется президент Владимир Зеленский. Также 20 февраля завершаются Олимпийские игры в Пекине и Путин, пишет СМИ, не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы не огорчать китайского лидера Си Цзиньпина.

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Напомним, ранее западные СМИ и аналитики уже пытались спрогнозировать сроки вторжения РФ в Украину. Последний раз оно "планировалось" на 15-16 февраля, однако так и не состоялось.

Накануне в Белом доме сообщили, что Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной, за последние дни там добавилось порядка 7 тысяч военнослужащих. При этом некоторые из них прибыли накануне, в среду.

Вместе с тем Минобороны РФ 15-16 февраля заявляло о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.