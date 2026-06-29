Китай привез на выставку 'убийцу Пэтриота', но никого не впечатлил, – СМИ

Несмотря на большие амбиции, китайские комплексы ПВО пока выглядят как оружие второго сорта.

Китайские производители систем противовоздушной обороны имеют хорошие перспективы на рынках стран Глобального Юга, однако вряд ли смогут существенно закрепиться в Европе или других государствах, являющихся союзниками США. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные изданием South China Morning Post после завершения международной оборонной выставки Eurosatory в Париже.

Как пишет издание, в этом году центральной темой выставки стали современные средства противовоздушной обороны. Спрос на них резко вырос на фоне полномасштабной войны России против Украины, а также боевых действий на Ближнем Востоке. Оба конфликта продемонстрировали эффективность массированных атак с использованием дронов, крылатых и баллистических ракет.

Китайская корпорация Norinco представила на выставке зенитно-ракетные комплексы Sky Dragon 100 и Yitian II, а также ряд решений для борьбы с беспилотниками, включая зенитные пушки и лазерное оружие. Издание напоминает, что китайские системы ПВО уже поставлялись в Азербайджан, Египет, Пакистан, Туркменистан и Узбекистан, а Сербия стала редким примером европейской страны, эксплуатирующей китайский комплекс FK-3.

Видео дня

Эксперт Международного института стратегических исследований Лами Ким объясняет, что войны последних лет существенно изменили ситуацию на мировом рынке вооружений, значительно увеличив спрос именно на системы противовоздушной обороны",

Старший научный сотрудник киевского Центра "Новая Европа" Наталья Бутырская отмечает, что боевые действия в Украине доказали необходимость создания многоуровневых интегрированных систем защиты.

"Война в Украине продемонстрировала, что современные конфликты характеризуются масштабными комбинированными ракетными и беспилотными атаками, которые требуют интегрированных многоуровневых систем, способных перехватывать угрозы на различных дальностях и высотах", – подчеркнула она.

В материале также отмечается, что всё более сильным конкурентом на рынке становится Южная Корея. На выставке были представлены комплексы M-SAM и L-SAM, которые уже заинтересовали ряд европейских стран. Кроме того, немецкая компания Rheinmetall договорилась с южнокорейской LIG Defence & Aerospace о создании совместного предприятия для разработки систем ПВО для Европы и стран НАТО.

По мнению экспертов, главным преимуществом китайских систем останется их более низкая стоимость и доступность, однако этого недостаточно для успеха на западных рынках. Старший преподаватель Королевского колледжа Лондона Бенце Немет отмечает, что покупатели всё больше обращают внимание не только на технические характеристики, но и на боевой опыт, совместимость с союзниками и долгосрочную поддержку.

Наталья Бутырская также считает, что продажи китайских комплексов и в дальнейшем будут сосредоточены преимущественно в странах Глобального Юга.

"В случае с Ираном, который использует комплекс компонентов противовоздушной обороны, включая российские системы и некоторые элементы, поставляемые Китаем, неоднократно появлялись признаки ограниченной эффективности в противодействии высокоточным ударам Соединенных Штатов и Израиля", – пояснила она, почему китайские средства ПВО пока выглядят второсортными.

Другие новости об вооружениях

Как писал УНИАН, атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после 29 лет модернизации вернулся в порт Североморск и проходит заключительный этап ходовых испытаний.

Его вооружение полностью обновлено: 176 вертикальных шахт для зенитных и крылатых ракет, новые противолодочные комплексы и возможность принимать вертолеты Ка-27, что делает корабль одним из самых мощных в мире. В то же время эксперты отмечают слабые стороны – отсутствие технологий снижения радиолокационной заметности и отставание в системах связи и радаров по сравнению с современными китайскими и американскими кораблями.

Вас также могут заинтересовать новости: