Украина открыла новый театр военных действий: WSJ рассказал о ситуации в Крыму

Крымчане говорят, что перестали работать основные службы, такие как детские сады, вывоз мусора и банкоматы.

Более четырех лет Владимир Путин пытался оградить россиян от тягот войны. Однако теперь Украина превратила Крым, аннексированный Путиным в 2014 году, в новый театр военных действий - сотни беспилотников ежедневно атакуют крымские энергетические и топливные объекты. В результате местные жители и туристы на собственном опыте ощущают последствия конфликта, пишет The Wall Street Journal.

В Крыму теперь регулярно объявляется воздушная тревога, происходят перебои с электроснабжением, а цена бензина достигает заоблачных высот. Тысячи жителей и туристов сбегают из Крыма через Керченский мост, а блокада, введенная украинскими беспилотниками, фактически отрезала полуостров от российских поставок.

"Украинские атаки перевернули жизнь в Крыму и подорвали его имидж как витрины имперских амбиций Путина в Украине после того, как он вложил в полуостров огромные средства. Крымчане говорят, что перестали работать основные службы, такие как детские сады, вывоз мусора и банкоматы", - пишет издание.

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Один из жителей Севастополя рассказал, что электричества нет уже несколько дней. Введение чрезвычайного положения вынудило магазины закрываться в 20:00, но большинство из них и вовсе прекратили работу, поскольку охлажденные и замороженные продукты портятся без электричества.

"В Севастополе ситуация особенно сложная. Большинство магазинов вообще не работают. Невозможно снять наличные. Общественный транспорт работает очень плохо и в ограниченном количестве", - рассказал он.

Сильнее всего пострадал туристический сектор Крыма. Ассоциация российских туроператоров заявила, что количество бронирований в Крыму в первые недели лета сократилось вдвое и может упасть еще больше. Туристы, которым все же удается добраться до Крыма, вынуждены искать редкие работающие АЗС или узнавать, где можно купить топливо на черном рынке.

Так, туристка из Москвы рассказала, что нашла продавца на черном рынке, который заправил ее машину по 500 рублей за литр, что примерно в шесть раз выше средней цены.

В воскресенье Путин признал факт проблем в энергетической инфраструктуре Крыма и заявил, что правительство компенсирует любой дефицит за счет поставок по суше или морю. Он также назвал это частью информационной кампании по подрыву морального духа России.

Однако пока что крымчанам приходится выживать самостоятельно.

Одна из жительниц Ялты рассказала, что уволилась с работы, чтобы остаться дома с детьми, потому что занятия в детском саду отменили. А из-за нехватки топлива она не может добраться до детского сада, работающего в экстренных случаях.

Ситуация в Крыму

Ранее УНИАН сообщал, что Крым погрузился в неопределенность из-за ударов Украины. В Севастополе ввели отключения электроэнергии, по всему полуострову ограничили продажу топлива для населения, а детские летние лагеря временно закрыли.

Как отмечает The Times, цель украинской кампании заключается в том, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры, поставив под угрозу контроль России над Крымом.

В то же время существует риск, что такая стратегия может спровоцировать эскалацию со стороны Москвы. Российский диктатор Владимир Путин может выбрать более осторожный подход, предполагающий замораживание конфликта, но в условиях давления способен принимать непредсказуемые решения.

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