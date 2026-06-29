Стоит ли делиться своей едой с собакой: ветеринар и кинолог дали ответ

Прежде чем давать собаке какую-либо еду, важно убедиться, что она безопасна для употребления.

Многие считают, что одно из главных правил воспитания послушных собак – не кормить их из своей тарелки. Кинолог и ветеринар ответили, стоит ли хозяевам делиться едой с домашним питомцем, пишет Good Housekeeping.

Издание сообщило, что одной из главных причин, по которой многие люди не решаются делиться со своими собаками "человеческой едой", является убеждение, что если они будут давать еду со своей тарелки, это побудит собак выпрашивать еду и в дальнейшем.

Кинолог Сассафрас Паттердейл считает полезным использовать время приема пищи как возможность применять блюда для дрессировки собак.

Видео дня

Примечательно, что ветеринар Джоли Стегемоллер применяет подобный подход к обучению безопасному употреблению пищи.

"Я без колебаний награждаю собаку и делюсь с ней овощами и фруктами. Во время приготовления еды, которую можно давать собаке, я использую этот момент, чтобы наладить контакт и позволить собаке посмотреть, что я делаю. Если ему это понравится, я могу бросить немного еды на его подстилку и запомнить этот опыт на будущее – он может пригодиться во время дальнейших веселых тренировок или вознаграждения", – рассказал он.

Кинолог добавила, что любит, когда занимается приготовлением блюд на кухне, чтобы собаки не мешали. Поэтому на кухне у них есть подстилки, где они сидят и получают лакомства.

"Я бросаю собакам кусочки лакомств или овощей, которые нарезаю, когда они лежат на своей подстилке. Это позволяет мне использовать вкусную "человеческую еду" в качестве награды, чтобы научить собак делать то, чего я от них хочу (ложиться на свою подстилку), пока я готовлю, вместо того, чтобы они мешали мне под ногами и просили еду", – пояснила Паттердейл.

Со временем она заметила, что делиться едой на самом деле уменьшает просьбы о еде, а не поощряет животное.

В то же время в статье подчеркивается, что прежде чем делиться с собакой какой-либо едой, важно убедиться, что она безопасна для потребления собаками:

"Шоколад, чеснок, искусственный подсластитель ксилит и алкоголь – это лишь некоторые из продуктов, которые мы употребляем, но которые токсичны для собак".

Также следует избегать острых костей, которые могут вызвать закупорку и перфорацию кишечника.

Отмечается, что помимо риска, связанного с токсичными продуктами, даже те продукты, которые технически безопасны для собак, могут вызвать у них заболевания.

Одной из самых серьезных проблем является ожирение. Панкреатит, рвота и диарея – это другие последствия чрезмерного потребления "человеческой пищи".

Важно следить за тем, какую порцию еды вы даете собаке, поскольку она может быть достаточно калорийной.

"В целом, я считаю, что большинство людей не осознают, сколько калорий они дают своим собакам, когда кормят их "человеческой едой"! Небольшой кусочек сыра может быть равноценен нескольким чизбургерам для вашей маленькой собаки", – предупреждает Стегемоллер.

Если вы ещё не пробовали делиться фруктами и овощами со своей собакой, в следующий раз, готовя перекус, нарежьте немного больше, чтобы поделиться с ней. Ваша собака может удивить вас тем, насколько сильно ей понравятся эти свежие лакомства.

Стегемоллер отмечает, что дополнительным преимуществом того, чтобы делиться овощами со своей собакой, является то, что, в отличие от костей и других твердых предметов для жевания, "овощи практически не несут риска сломать зубы".

"Делиться едой со своими собаками – это личное решение. Некоторым владельцам собак это кажется странным, и это нормально. Для других же из нас делиться едой со своими собаками в безопасных пределах – это просто ещё один способ разделить с ними жизнь", – констатирует издание.

Другие новости о собаках

Ранее УНИАН сообщал, что дрессировщики перечислили 7 признаков, свидетельствующих о том, что собака ценит хозяина.

Также мы писали, что грумеры рассказали, как часто следует купать собаку.

Вас также могут заинтересовать новости: