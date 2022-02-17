Пионтковский назвал три фактора, вынудивших президента РФ изменить свои планы.

Несмотря на "анонсы" западных СМИ, вторжения российских войск в Украину 15-16 февраля не произошло. Президенту РФ Владимиру Путину пришлось отступить от своих планов, говорит российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Заявления об отводе войск от границы публицист оценил положительно и выделил три причины, по которым это происходит. Об этом пишет "Апостроф".

Первой причиной он назвал готовность украинской армии и общества к сопротивлению. Вторая заключается в готовности США оказать серьезную военную поддержку Украину и ввести жесткие антироссийские санкции.

"В последние недели буквально у нас на глазах появилась третья причина – одно за другим появлялись важные выступления влиятельных военных РФ. Да, в отставке, но тех, которые пользуются большим уважением в армии и спецслужбах, и которые резко осудили попытки Путина начать полномасштабную войну против Украины. Это показало, что не только либералы, подписывающие петиции против войны, но и так называемый "путинский глубинный народ" и подавляющее большинство военнослужащих очень резко настроены против этой войны", - заявил Пиотковский.

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По словам эксперта, сочетание этих трех факторов вынудило Путина отступить.

"Это победа прежде всего для Украины, которая стимулировала два первых фактора своей готовностью к ожесточенному сопротивлению", - объяснил Пионтковский.

Угроза агрессии РФ

Россия сосредоточила возле Украины и на оккупированных территориях более 100 тысяч войск, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

15-16 февраля Минобороны РФ заявляли об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Хотя аналитики эту информацию отрицают. В CIT, занимавшейся, в частности, расследованием падения МН17, сообщали о движении войск РФ к границе Украины.

Как писал УНИАН, 11 февраля советник по вопросам нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Однако вскоре в Пентагоне эту информацию не подтвердили.

Ранее два британских таблоида назвали дату и время возможной агрессии РФ, однако в указанный период нападения не случилось.