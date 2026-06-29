Не все военнообязанные в Украине подлежат призыву - закон оставляет ряд исключений и оснований для отсрочки.

С 1 июля продолжит действовать военное положение и общая мобилизация в Украине. Вместе с тем, законодательство сохраняет ряд оснований, по которым военнообязанный может либо получить отсрочку, либо и вовсе быть освобожден от призыва. Приведем полный список - кто не подлежит мобилизации в июле 2026.

Кто не подлежит мобилизации в Украине в 2026 году - все основания

В первую очередь, кого точно не заберут на войну, так это невоеннообязанных граждан, а именно:

мужчин в возрасте до 25 лет, которые не проходили срочную службу или базовую военную подготовку;

мужчин в возрасте от 60 лет и более;

лиц, проходящих государственную службу в силовых или правоохранительных органах;

лиц, признанных военно-врачебной комиссией (ВВК) непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Причем что касается последнего пункта, не следует путать этот статус с временной непригодностью по состоянию здоровья, которая действует только в течение установленного срока. В таком случае, после его окончания необходимо повторно пройти медицинский осмотр и получить новое заключение ВВК.

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Всю информацию о категориях заболеваний, которые могут быть основанием для признания непригодности к военной службе, можно найти в так называемом "Расписании болезней" ВВК. Но если говорить в общих чертах о том, с какими болезнями не берут на войну в Украине, можно выделить следующие состояния:

Психические расстройства.

Заболевания нервной системы.

Болезни органов чувств (зрение, слух, вестибулярные функции).

Болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Болезни органов пищеварения и обмена веществ (включая эндокринные нарушения).

Инфекционные заболевания (включая хронические формы и ВИЧ).

Заболевания крови, кожи, костно-мышечной и мочеполовой систем.

Новообразования (опухоли).

Врожденные аномалии, травмы и последствия внешних воздействий.

При этом даже зная, с какими болезнями не мобилизуют в военное время, важно иметь в виду, что ключевым критерием оценки все же является не сам диагноз, а степень нарушения функций организма.

Кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону

Далее, право на освобождение от призыва имеют лица с инвалидностью любой группы, хотя если инвалидность установлена на определенный срок, ее необходимо периодически подтверждать.

Кроме того мобилизация в Украине не распространяется на граждан, осуществляющих уход за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы либо за тяжело больными членами семьи. При этом факт ухода должен подтверждаться официальными документами.

Также отсрочку могут получить родители, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет (при отсутствии задолженности по алиментам), одинокие матери и отцы, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, а также родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, требующими постоянного ухода.

Наконец, отсрочка выдается студентам дневной и дуальной формы первого высшего образования, а также аспирантам, докторантам и некоторым научно-педагогическим работникам. При этом получение второго и последующих образований обычно права на отсрочку не дает.

Кто может быть освобожден от мобилизации в Украине

Еще одно важное основание – бронирование. Оно предоставляется работникам государственных органов и критически важных предприятий при условии, что организация имеет соответствующий статус и оформляет его по установленным правилам.

Причем пока мобилизация в Украине продолжается, правительство постепенно увеличивает требования к бронированию, поэтому чтобы не утратить это право, следует внимательно следить за актуальным законодательством.

Кроме того, некоторые категории граждан, например бывшие военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, уволенные после годичной контрактной службы, получают временное освобождение от призыва сроком на один год после увольнения.

Но даже если человек относится к одной из перечисленных категорий, для получения отсрочки необходимо подать заявление в территориальный центр комплектования (ТЦК) и предоставить соответствующие документы. Это могут быть:

заключение ВВК о непригодности или справка об инвалидности;

подтверждение обучения;

подтверждение работы в государственных органах или на критически важных предприятиях;

документы об официальном бронировании.

Без подачи заявления и подтверждающих документов воспользоваться правом на отсрочку не получится.

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