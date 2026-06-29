Магнитная буря на подходе: прогноз на 3 дня (график)

Сильного шторма не ожидается, однако слабая магнитная буря будет и сегодня, и завтра.

Новая рабочая неделя начнется с небольшой магнитной бури. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как сообщается, с утра Кр-индекс уже поднялся до 4,7, а когда он достигнет отметки 5 - начнется магнитная буря.

По прогнозу, 30 июня также ожидается 5-балльная магнитная буря.

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Магнитная буря 5 баллов - что важно знать

Магнитная буря силой 5 баллов считается слабой, однако она способна повлиять как на работу техники, так и на самочувствие людей. В такие дни некоторые жалуются на головную боль, слабость, сонливость, скачки артериального давления, снижение концентрации внимания и повышенную раздражительность. Особенно внимательно к своему состоянию стоит относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилым и метеочувствительным.

Чтобы легче перенести период геомагнитной активности, специалисты рекомендуют соблюдать привычный режим дня, высыпаться, пить достаточное количество воды и отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Также желательно ограничить употребление алкоголя, крепкого кофе и энергетических напитков. Полезными будут прогулки на свежем воздухе и легкая физическая активность. Большинство магнитных бурь такого уровня проходят без серьезных последствий, поэтому важно сохранять спокойствие и следить за своим здоровьем.

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