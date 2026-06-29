Как резать лук без слез: метод, который работает на 10 из 10

Журналистка проверила три популярных лайфхака и нашла единственный, который даёт результат.

Нэнси Мок протестировала самые популярные кухонные лайфхаки против слез при нарезке лука и поделилась результатами на страницах издания Simply Recipes.

Слезы – это защитная реакция организма на сернистые соединения, которые выделяются в воздух при разрезании луковицы. Жёлтый и красный лук являются самыми агрессивными сортами, поэтому именно их Мок и взяла за основу для тестирования. Еще одно основное условие – острый нож: тупой лишь сдавливает клетки и вызывает еще большее раздражение.

Хлеб во рту – не помогает. Первый метод – дышать ртом, держа между зубами кусок хлеба, – оказался бесполезным. Уже через минуту у автора появились слёзы, а сам процесс она описала как "неудобный и странный". Оценка – 2/10.

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Холодильник – лучше, но неудобно. Охлаждение лука в течение 30 минут позволило нарезать его вдвое дольше без слёз. Однако хранить лук в холодильнике не рекомендуется – от влаги он размокает. А чтобы метод был эффективным, охлаждать нужно как минимум за час до начала. Оценка – 6/10.

Вентилятор – неожиданный победитель. Обычный вентилятор, поставленный рядом с разделочной доской и направленный поперек неё, отводил луковый пар в сторону, прежде чем он достигал лица. Автору удалось нарезать целую большую луковицу без единой слезы. В конце она почувствовала лишь легкое покалывание в носу. Оценка – 10/10.

Мок также предупреждает: вытяжка над плитой для этого не подходит – она, наоборот, тянет пар вверх, прямо в глаза.

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