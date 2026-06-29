Греческий йогурт или творог: что быстрее поможет похудеть и почему

В этих продуктов практически одинаковое содержание калорий, но один лучше подходит желающим похудеть и удержать новый вес.

Конечно, ни один продукт в мире не поможет сбросить лишние килограммы волшебным образом. Но снизить вес помогает комплексный подход к питанию, а сделать вес устойчивым - новые пищевые привычки. Они помогают оставаться сытыми, контролируя при этом общее потребление калорий. Продукты с высоким содержанием белка – один из лучших вариантов для такого рациона, говорится на сайте Eating Well.

Белок переваривается дольше, чем углеводы, помогая дольше оставаться сытым и потенциально снижая общее потребление калорий в течение дня. При этом хорошими источниками белка являются греческий йогурт и творог.

Но какой из них больше подходит именно для сброса веса, а не полследующего контроля питания? Для этого нужно сравнить пищевую ценность, преимущества и потенциальные недостатки.

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Греческий йогурт

Этот продукт приобретает свою густую консистенцию благодаря процеживанию. Оно же создает концентрированное содержание белка. Именно этот белок является основной причиной его эффективности в снижении веса. "Греческий йогурт – это высококачественный источник белка, который медленно усваивается, улучшает чувство сытости и снижает уровень гормонов, отвечающих за чувство голода", – говорит дипломированный диетолог Килей Джоб.

Исследования подтверждают пользу высокобелковых закусок для чувства сытости. Исследование показало, что женщины с избыточным весом и ожирением испытывали значительно большее чувство сытости через 30 минут после употребления высокобелковой закуски из процеженного йогурта по сравнению с высокожирной закуской из арахиса. Также наблюдались благоприятные изменения в гормонах кишечника, связанных с аппетитом.

Помимо белка, такой йогурт также содержит живые и активные культуры. "Пробиотики могут способствовать снижению веса несколькими способами. Кишечные бактерии помогают расщеплять пищу и регулировать аппетит, а здоровый кишечник также может помочь снизить воспаление и улучшить контроль уровня сахара в крови", – сказала дипломированный диетолог Джилл Макнатт.

Творог и похудение

Творог также отличный источник белка, который может помочь желающим похудеть. "Большая часть белка в твороге поступает из казеина, медленно усваиваемого белка, который расщепляется в течение нескольких часов, обеспечивая чувство сытости на более длительное время", – говорит Джоб.

Благодаря медленно усваиваемому казеину творог также является хорошим перекусом перед сном. Исследования показывают, что употребление 20-40 граммов казеинового белка примерно за 30 минут до сна может способствовать восстановлению мышц в течение ночи, что важно для сохранения мышечной массы во время похудения.

Итак, что лучше для похудения

Если сравнить пищевую ценность этих двух продуктов, то она окажется довольно близкой. Одна чашка обезжиренного греческого йогурта содержит около 165 калорий и 23 грамма белка, в то время как чашка обезжиренного творога содержит около 163 калорий и 28 граммов белка. Таким образом, в твороге немного больше белка. Это может понравиться тем, кто отдает приоритет сохранению мышечной массы во время похудения.

Одно из существенных различий – содержание натрия. В твороге содержится около 918 миллиграммов натрия на чашку, что значительно больше, чем в греческом йогурте.

"Когда речь заходит о похудении, нет однозначного победителя между греческим йогуртом и творогом", – говорит Макнатт. По ее словам, оба продукта богаты белком, относительно низкокалорийны и могут помочь поддерживать чувство сытости и регулировать аппетит. В конечном итоге, лучший выбор зависит от индивидуальных особенностей.

Греческий йогурт - больше советов

Напомним, что многие молочные продукты снижают риск развития диабета 2 типа, особенно те, что содержат много белка, в частности греческий йогурт и творог. По словам диетологов, греческий йогурт является одним из лучших продуктов для стабилизации уровня сахара в крови благодаря высокому содержанию белка.

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