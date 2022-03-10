Люди не могут похоронить родных из-за постоянных обстрелов оккупантов.

9 марта в Мариуполе погибших в результате обстрелов российских оккупантов украинцев похоронили в братской могиле.

Соответствующие фото из охваченного боями города Донецкой области опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в своем Телеграмм-канале.

"Люди кладут тела погибших в братскую могилу на окраине Мариуполя, поскольку не могут похоронить своих близких из-за сильного обстрела со стороны оккупационных войск", - подписал он снимки.

Ранее бойцы полка "Азов" рассказали о ситуации в оккупированном с 1 марта российскими войсками городе Мариуполь Донецкой области.

Оккупанты артиллерийскими и авиационными обстрелами беспощадно уничтожают как сам город, так и его жителей. Из-за обстрелов в Мариуполе нет электричества, воды и газа. Отсутствует связь. Оккупанты не пропускают в город гуманитарные конвои, а из города не выпускают гражданских по "зеленому коридору". Город на грани гуманитарной катастрофы.

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