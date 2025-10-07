Некоторые заправки в Крыму работают только по талонам.

Накануне дроны поразили нефтебазу во временно оккупированном Крыму, что в дальнейшем может повлиять на поставки топлива российским оккупантам. У гражданских уже есть проблемы с заправками автомобилей, они проходят квест "найди заправку". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук, которого попросили прокомментировать пожар, разгоревшийся после поражениянефтебазы в Феодосии.

По его словам, еще прошло мало времени для того, чтобы можно было объективно оценить результаты, а результаты подобных атак измеряются не только последствиями на месте прилета.

"Они измеряются последствиями возможности в дальнейшем эти объекты использовать. В таком случае - с отсутствием такой возможности. То есть, это должно повлиять на баланс по обеспечению, в первую очередь, российских войск на одном из направлений горючим, что, конечно, очень важно для фронта", - сказал Плетенчук.

Его также спросили, какая в целом ситуация в Крыму с топливом и не увеличилось ли из-за проблем с этим количества россиян, желающих покинуть оккупированный полуостров.

"Для того, чтобы уехать, надо заправиться для начала. С этим как раз беда. Они действительно испытывают недостаток горючего. У них сейчас квест, который довольно распространен в Крыму, - "найди заправку". Учитывая то, что ограниченное количество заправляется, некоторые заправки вообще работают по талонам, то есть обслуживают субъектов не предпринимательской деятельности, а тех, кто работает в интересах администрации, так сказать", - пояснил спикер.

Поэтому, по его информации, кризис ощущается довольно серьезно, но, в первую очередь, это касается гражданских. Ведь у военных есть свои источники снабжения, и обеспечение армии, конечно, является приоритетным для российских властей.

Относительно прогнозов ученых о том, что Крымский мост не выдержит землетрясение, которое может произойти в ближайшие несколько лет, Плетенчук отметил, что задача украинских военных сократить этот срок.

"Наша задача сделать так, чтобы "землетрясение" произошло чуть раньше", - сказал он.

Сейчас, добавил спикер, защита моста остается на достаточно высоком уровне - об этом свидетельствует сам факт наличия этого объекта, но работа Сил обороны по соответствующим целям в Крыму "продолжается и будет продолжаться в дальнейшем".

Пожар на нефтебазе в Крыму - подробности

Как писал УНИАН, 6 октября временно оккупированную Феодосию (Крым) атаковали дроны, после прилета которых на местной нефтебазе начался мощный пожар. По данным местных СМИ, сначала под ударом оказался аэродром "Саки" в Новофедоровке, а вскоре стало известно о взрывах в Феодосии и т.д.

Землетрясение может разрушить Крымский мост - мнение эксперта

Ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь рассказал, что по статистике, в Черноморском регионе сильные землетрясения случаются примерно раз в столетие. По словам сейсмолога, сейчас идут процессы, которые постепенно создают условия для серьезных мощных колебаний.

В зоне наибольшего риска прибрежные территории Черного моря: Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым. Особенность такого землетрясения в том, что волна далеко может не уйти, однако, по мнению ученого, Крымский мост разрушится.

