Еще один журналист ранен, сейчас пострадавшего пытаются вывести из зоны боевых действий.

Сегодня советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в Ирпене оккупанты расстреляли журналиста New York Times.

"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа New York Times", - отметил он.

По словам Геращенко, еще один журналист ранен. Его доставили в "Охматдет", где оказывают первую медицинскую помощь.

"Мы с коллегой прошли первый мост в Ирпене, пытались добраться до второго, чтобы снять, как идут беженцы. Кто-то согласился подвезти нас до моста, мы сели в машину - и по нам открыли огонь. Водитель развернулся, чтобы уехать оттуда, и в этот момент в меня попали. Я видел, что и Брента Рено, моего друга, тоже ранили - в шею. Затем мы разделились, и я не знаю что с ним - сюда меня доставила "скорая"", - сказал пострадавший.

Позже в NYT сообщили, что журналист Брент Рено, который погиб в Украине, у них не работал.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти Брента Рено. Брент был талантливым режиссером, который на протяжении многих лет сотрудничал с The New York Times. Хоть он и сотрудничал с NYT в прошлом (последний раз в 2015 году), он не выполнял ни одного задания NYT в Украине. Сообщения о том, что он работал в NYT были распространены, потому что он носил бейдж New York Times, который был выдан для выполнения задания много лет назад", - говорится в сообщении издания.

