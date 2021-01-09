К операции должны были привлечь 25-ю воздушно-десантную бригаду и 79-ю аэромобильную бригаду.

Украинская армия зимой 2014 года готовила секретную операцию, чтобы сорвать аннексию Крыма Россией и защитить полуостров. В Крым собирались перебросить самые боеспособные подразделения ВДВ.

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Об этом говорится в материале «Крым.Реалии». Отмечается, что когда подготовка операции стартовала, в Крыму на плановых военных учениях уже находилась разведрота 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Планировали также перебросить разведчиков из Кировоградского полка специального назначения и 79-ю аэромобильную бригаду из Николаева.

Экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в 2014 году руководил штабом ВДВ Украины. В комментарии журналистам он рассказал, что операцию действительно готовили в феврале и планировали начать в начале марта.

"ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И многие воинские части были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить, вероятные, попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я аэромобильная бригада. ... Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить ту группировку в Крыму, которая была в то время в ВСУ», – рассказал военный.

По словам Кривоноса, в Генштабе ВСУ разработали трехэтапный план освобождения полуострова.

На тот момент в Крыму на плановых учениях уже находилась разведывательная рота 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

В подразделении было 80 десантников со штатным стрелковым оружием. Техника: БМД-2-боевые машины десанта, вооруженные 30 мм автоматической артиллерийской пушкой. Тяжелое вооружение везли военными грузовиками КамАЗ и «Урал». Командиром разведроты тогда был Николай Палас.

Подразделение из Днепропетровской области расположили неподалеку от военных 36-й бригады береговой обороны ВСУ в Перевальном. Впрочем, ситуация изменилась, когда часть 36-й бригады без боя сдали россиянам.

Николай Палас убежден, что украинские десантники в 2014 году были готовы дать бой захватчикам, но приказа не было.

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Автор: УНИАН