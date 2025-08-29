Осадки ожидаются только 31 августа на крайнем западе страны.

Лето распрощается с украинцами сухой и жаркой погодой. По всей стране температура повысится до +30°...+35° и только 31 августа на крайнем западе станет чуть свежее и есть вероятность дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью +17°, днем +31°. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем +31°, ясно.

Во Львове в субботу ночью +15°, днем +29°, ясно. В воскресенье ночью +16°, днем +25°, небольшая облачность.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +16°, днем +30°, ясно. В воскресенье - ясно, ночью +14°, днем +28°.

В Виннице в субботу будет ясно. Температура воздуха +15°...+32°. В воскресенье температура будет +16°...+32°, ясно.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +19°, днем +27°. В воскресенье - практически безоблачно, +20°...+27°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +31°, ясно. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+32°, ясно.

В Днепре в субботу - ясно, температура ночью +17°, днем +33°. В воскресенье температура составит +21°...+33°, ясно.

В Симферополе в субботу - ясно, +18°...+32°. В воскресенье +19°...+30°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +19°, днем +34°. В воскресенье ночью ожидается +21°, днем +31°, ясно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +11°, днем +34°. В воскресенье будет ясно, ночью +18°, днем +34°.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью +12°, днем +34°. В воскресенье - ясно, температура составит +18°, днем +35°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью +9°, днем до +27°. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +22°, пасмурно, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +14°, днем +30°, ясно. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +16°, днем +26°.

В Трускавце в субботу ясно, температура до +29°. В воскресенье - облачно с прояснениямИ, небольшой дождь, температура +17°...+24°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +27°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, +16°...+23°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +28°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +18°...+28°.

Вас также могут заинтересовать новости: