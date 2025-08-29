Она говорит, что скучает по подруге.

Украинский шеф-повар и ресторатор Ольга Мартыновская призналась, что ей очень не хватает дружбы с ведущей Татьяной Литвиновой, которая крестила ее дочь Веру.

В интервью "По домам" на Люкс ФМ она рассказала, что не поняла причину прекращения их дружбы - женщины перестали переписываться и приглашать друг друга на дни рождения. Мартыновская отметила, что ее чувства к Литвиновой не изменились до сих пор:

"Мне Тани очень не хватает в моей жизни. Она говорила, что я у нее жила, и это правда. Я у нее училась. Для меня она была олицетворением идеальной женщины. С этими огромными глазами, с душой широкой, с манерами очень тонкими, у меня их нет. Я всегда смотрела на нее, как на икону, на идола. Мне она очень нравилась и нравится до сих пор".

Возможными причинами прекращения дружбы она считает какие-то сплетни о ней или ее дружбу с другими ведущими шоу "МастерШеф" - Эктором Хименесом-Браво и Владимиром Ярославским.

"У меня были вопросы, и остаются в голове, почему мы это не проговорили, почему не прояснили. Но с другой стороны, я понимаю, что она взрослый человек. Она принимает решение и не обязана тебе, в каких бы вы отношениях ни были, что-то объяснять", - добавила она.

Татьяна Литвинова на МастерШеф

Дружба между известными судьями кулинарного шоу закончилась на фоне конфликта, связанного с работой над проектом. Литвинова призналась, что почувствовала предательство, когда узнала: на ее место в шоу приглашают ее близкую подругу Ольгу Мартыновскую. Несмотря на это она тогда поддержала Ольгу, сказав, что это ее шанс.

Однако больше всего Татьяну обидело молчание подруги в момент, когда, по ее словам, на проекте ее дискредитировали и "сделали из нее ведьму". Именно отсутствие поддержки она назвала причиной конца дружбы.

В ответ Мартыновская заявила, что открыто говорила с Литвиновой о возможности стать судьей, и не припоминает случаев, когда Татьяну оскорбляли или травили на съемочной площадке.

