Препараты для похудения спровоцировали внезапный бум косметологических процедур в интимной зоне.

Сегодня филлеры применяют практически в любых зонах: их используют под глазами, в области скул, носа, губ и не только на лице. Теперь все чаще женщины делают инъекции и в интимной зоне - растет популярность процедуры увеличения половых губ. И, как оказалось, связано это сейчас с препаратами для снижения веса, такими как Ozempic, Mounjaro и Wegovy, пишет Metro.

Отмечается, что подобная методика существует еще с середины 2000-х, однако недавно она оказалась в центре внимания из-за обсуждений так называемой "вагины Оземпик" или "вульвы Оземпик". Все дело в том, что женщины, принимающие препараты для похудения, сталкиваются с резкими изменениями во внешнем виде вульвы, связанными с быстрой потерей массы тела.

"Когда вы теряете много жира, половые губы становятся пустыми и растянутыми, как при потере веса, когда у людей остается лишняя кожа. Это приводит к увеличению числа пациентов, ищущих способы решения проблемы избытка кожи, особенно за последние 12 месяцев", - объяснил пластический хирург Дэн Марш.

Видео дня

Консультант-акушер и гинеколог больницы Портленда, доктор Шазия Малик добавила, что во время указанной процедуры используются дермальные филлеры, такие как гиалуроновая кислота или жир, для восстановления объема больших половых губ. Стоит она в среднем от 2,5 тысячи долларов.

"Эта малоинвазивная процедура предназначена для улучшения внешнего вида за счет увеличения полноты, гладкости и симметрии… Помимо эстетического улучшения, увеличение половых губ также может повысить уверенность в себе, особенно в интимных ситуациях", - отметила доктор.

Она уточнила, что данная процедура востребована не только из-за потери веса, но и в связи с возрастными изменениями или же послеродовыми.

Хотя, как говорится в публикации, некоторые женщины решаются на процедуру из-за нездоровых стандартов красоты. Исследование Мельбурнского университета показало, что девочки уже в 13 лет обеспокоены внешним видом своих влагалищ.

"Не существует "идеального" или "неидеального" внешнего вида гениталий - как и в случае с любой другой частью тела, каждое влагалище уникально. Большинство опасений по поводу внешнего вида влагалища проистекают из общественного давления и дезинформации, а не из реальных проблем", - подчеркнула доктор Малик.

Она предупреждает, что, хотя дискомфорт или проблемы со здоровьем следует решать с врачом, "косметические процедуры следует проводить только по собственному желанию":

"Увеличение половых губ - это личный выбор, и, как и к любой косметической процедуре, к нему следует подходить со всей серьезностью. Хотя это может принести эстетические преимущества и повысить уверенность в себе, важно, чтобы вы обращались за процедурами по собственным причинам, а не под давлением общества или нереалистичными ожиданиями".

Напомним, ранее УНИАН писал, как правильно ухаживать за сединой, по мнению звездных стилистов.

Вас также могут заинтересовать новости: