Астрологический аспект квадрата Луны и Меркурия откроет нам возможность преодолеть препятствия.

После 29 августа 2025 года три знака Зодиака смогут наконец-то почувствовать, что "черная полоса" осталась позади. Путь не будет абсолютно лёгким, но испытания окажутся посильными, и, преодолев их, мы испытаем чувство гордости за собственную стойкость. Квадрат Луны и Меркурия как раз и помогает ясно выражать мысли и эмоции, а именно этого многим так не хватало, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Вполне возможно, что все прежние сложности были связаны с невозможностью открыто сказать то, что было важно. Теперь же слова будут находиться, а вместе с ними придет ощущение свободы. Когда правда становится явной, исчезает груз, мешавший двигаться вперед. Да, все действительно настолько просто. Позади остаются трудные времена, и обратного пути не существует. Осознав вкус более лёгкой жизни, мы будем стремиться жить ею в полной мере, ведь время слишком ценно, чтобы откладывать настоящее.

Близнецы

Ваши главные трудности, Близнецы, всегда были связаны с внутренней двойственностью и запутанностью, которая превращала вас то в союзников самим себе, то в собственных противников. Даже в отношениях это нередко выражалось в колебаниях между любовью и раздражением. Постоянное ожидание идеального момента и идеального партнера сильно выматывало вас.

Однако в период этого напряженного, но продуктивного транзита Луны и Меркурия вы почувствуете переломный момент. Уже 29 августа вы словно вернете себе контроль над собственной судьбой и ощутите, что снова руководите своей жизнью.

Дальнейшее будет зависеть от вашей активности. У вас есть шанс открыть новую, гораздо более радостную и гармоничную главу. Только не позволяйте старым сомнениям снова завладеть вами. Время перемен пришло, и вы должны использовать его в полную силу.

Весы

Весы, начиная с пятницы вы ощутите, что наконец-то сбросили с плеч тяжёлую ношу, которая долго мешала двигаться дальше. Вы всегда понимали, что пора что-то менять, но слишком долго откладывали этот шаг, возможно, из-за страха или внутренней неуверенности.

Но всё это позади. Мы все люди и часто слишком долго терпим то, что отравляет жизнь. 29 августа вы увидите, насколько бессмысленными были прежние страдания. Теперь тяжелые времена уходят, и начинается новый этап.

Аспект Луны и Меркурия покажет вам: ваша ценность куда выше, чем вы сами о себе думаете. Жизнь готова подарить вам радость, любовь и яркие впечатления. Пришло время поверить в это и перестать ограничивать себя. Живите свободно и счастливо, Весы, вы это заслужили.

Стрелец

Стрельцы, вы уже сталкивались с подобными ситуациями, и знаете, что все трудности однажды заканчиваются. Ваш ум и жизненный опыт подсказывают, что иногда нужно просто пройти через испытания, чтобы выйти на новый уровень.

29 августа вы отчетливо поймёте: то, что мучило вас, подошло к завершению. Квадрат Луны и Меркурия символично закроет старые двери, освобождая место для нового. Всё, что больше не приносит пользы, исчезнет из вашей жизни.

Вы сильны, решительны и полны внутреннего огня. То, что вы начнете сейчас, может стать толчком к творческому росту, вдохновению и новым открытиям. Используйте этот день как возможность освободиться от лишнего и направить энергию в созидание.

Напомним, ранее психолог объяснил, как вера в знаки Зодиака тайно управляет вашей личной жизнью.

Вас также могут заинтересовать новости: