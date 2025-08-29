Сообщается. что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

Ночью 29 августа в возрасте 92 лет ушел из жизни известный советский и российский композитор, муж балерины Майи Плисецкой, Родион Щедрин. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра РФ.

По данным росСМИ, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни. Со ссылкой на источники, близкие к окружению композитора, сообщается. что Щедрин скончался ночью в одной из больниц Германии.

Родион Щедрин - что о нем известно

Родион Щедрин - один из самых заметных российских композиторов второй половины XX века и начала XXI.

Он прославился прежде всего как автор музыки для театра и балета. Его балеты "Кармен-сюита" и "Анна Каренина" принесли ему мировую известность.

Щедрин также известен как виртуозный пианист, чья исполнительская практика повлияла на его собственное композиторское мышление. Он создавал музыку, в которой свободно соединялись народные мотивы, элементы авангарда и классическая форма.

В 1981 году Родион Щедрин плучил звание народного артиста СССР, был лауреатом Ленинской премии и двух госпремий РФ.

С 1958 года он был женат на известной балерине Майе Плисецкой, которая скончалась в 2015 году.

