Эксперты назвали пять лучших кроссоверов, которые можно купить прямо сейчас

Сегмент кроссоверов переполнен различными моделями, из-за чего водителям трудно выбрать автомобиль, который будет соответствовать их требованиям. К счастью, эксперты могут помочь решить этот вопрос.

В Top Gear назвали 5 лучших новых кроссоверов, которые можно купить в 2025 году. Эксперты рассказали о главных плюсах этих моделей.

ТОП-5 лучших кроссоверов 2025 года:

  1. Kia EV3
  2. Dacia Duster
  3. Volvo EX30
  4. Ford Puma
  5. Hyundai Kona

Kia EV3 признали лучшим кроссовером 2025 года. По словам экспертов, это не только стильный электрокроссовер, но и довольно практичный автомобиль.

В издании похвалили Kia EV3 за приятную управляемость и большой запас хода. Также эксперты высоко оценили оснащение этой модели.

Отмечается, что Dacia Duster является отличным вариантом в бюджетном сегменте. Эксперты рассказали, что эта модель не предлагает большое количество ненужных опций, которые можно встретить у других кроссоверов. В издании также высоко оценили просторный интерьер Dacia Duster и его высокую плавность хода.

По словам экспертов, Volvo EX30 предлагает отличное соотношение цены и качества. Они подчеркнули, что этот электрокроссовер имеет практичный интерьер и довольно большой запас хода.

В издании заявили, что Ford Puma превосходит многих своих конкурентов, таких как Nissan Juke и Volkswagen T-Cross. Эксперты рассказали, что эта модель предлагает приятную управляемость и стильный дизайн.

Эксперты заявили, что Hyundai Kona не выделяется ни в одной области среди конкурентов, но и не вызывает негативных эмоций. По их словам, это сбалансированный кроссовер, который способен справиться с почти любой повседневной задачей.

