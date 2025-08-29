Украинцы обычно получают пенсию в 30% от своего заработка, а прокурор или судья - 50-70% от своей зарплаты.

Пенсионная система Украины несправедлива и нуждается в реформировании: на пенсии 4 тысяч судей уходит такая же сумма, как на пенсии 120 тысяч педагогов и медиков. То есть разница составляет целых 30 раз.

Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев в Telegram.

"Еще больше убеждаешься в этой несправедливости, когда углубляешься в простые цифры статистики пенсионных выплат. Если на 4 тысячи судей мы тратим в месяц на пенсии 440 миллионов гривень, то такую же сумму мы тратим аж на 120 тысяч пенсионеров педагогов и медиков", - отметил политик.

Он также отметил, что, если обычный человек для того, чтобы выйти на пенсию, должен достичь трудового стажа в 32 года, то судьям надо всего 20 лет на должности, а прокурорам - 15 лет. Кроме этого, обычный человек может уйти на пенсию по достижении 60 лет, а возраст выхода прокуроров - 46 лет, судей - 55 лет.

"При этом государство еще и теряет самые квалифицированные кадры. Потому что человек, который имеет опыт в 15 лет, наверняка более квалифицированный, чем человек, который приходит на работу сразу после обучения", - написал он.

Также он отметил, что обычный человек получает пенсию в среднем в 30% от своего заработка (а сейчас даже и меньше этого), а прокурор или судья - 50-70% от своей заработной платы.

"К тому же, если пенсии обычных граждан просто индексируются по формуле, которая также нуждается в совершенствовании, то специальные пенсии пересчитываются в связи с увеличением денежного содержания тех или иных должностных лиц", - добавил депутат.

Пенсионный фонд задолжал военным пенсионерам 51,3 миллиарда гривень из начисленных пенсий по решениям суда за прошедшее время. Эта сумма сопоставима со всеми доходами на общеобязательное государственное пенсионное страхование за июль, ведь по данным Пенсионного фонда, ЕСВ и другие платежи составили 52,5 млрд грн.

Министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что ведомство готовит пенсионную реформу, в рамках которой планируется создать бездефицитную систему пенсионных выплат, распределяя только тот объем средств, который реально собрано через единый социальный взнос (ЕСВ) в конкретном году, рассказывал.

