Артист также извинился перед украинцами.

Популярный украинский певец YAKTAK, который известен песнями "Уночі", "Порічка", "Не мовчи" и многими другими композициями, объяснил свое участие в концерте после обстрела Киева.

По словам артиста, выступление имело благотворительную цель, поэтому организаторы решили его не отменять.

"28 августа в Софиевской Борщаговке состоялся благотворительный концерт с участием различных артистов, среди которых был и я. Мы не отменили свое участие, поскольку выступление проводилось с целью сборов на военный госпиталь, где находятся раненые Герои. Целью сбора было 200 тысяч гривень. На данный момент удалось собрать 504 тысячи гривень", - отметил певец в своем Instagram.

YAKTAK также извинился перед украинцами и отметил, что собранные средства обязательно передадут на нужды военных.

"Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства, мы искренне просим прощения у всех. 29 августа в Киеве объявлен День траура. Мы еще утром отменили запланированное, но благотворительное выступление состоялось. Это было выступление с бесплатным входом, для всех желающих, чтобы собрать как можно больше донатов военным. Мы всегда помним, что единственные, благодаря кому можем жить - это Силы Обороны Украины. Собранные средства пойдут военному госпиталю, мы, конечно, добавили от себя - это лишь маленькая частичка того долга, который мы, находясь в тылу, чувствуем перед теми, кто сдерживает врага", - написал артист.

К слову, Ivan Navi, который тоже выступал на концерте, пока никак не прокомментировал инцидент.

Что известно о концерте YAKTAK и Ivan Navi

Вчера, 28 августа, состоялось выступление певцов возле столичных ЖК. YAKTAK и Ivan Navi спели на сцене свои хиты, чем возмутили украинцев.

Позже председатель Киевской ОВА Николай Калашник в своем Facebook отметил, что все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности. Однако, по его словам, команды исполнителей не согласовывали свое выступление.

