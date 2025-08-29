Также на их выступление отреагировал председатель Киевской ОВА.

Концерт популярных украинских певцов Ярослава Карпука, который выступает под сценическим именем YAKTAK и Ivan Navi (настоящее имя которого Иван Сяркевич) остановила полиция.

Известно, что вчера, 28 августа, артисты давали концерт в одном из жилых комплексов столицы после атаки россиян на Киев. Известно, что в результате атаки погибли 23 человека и есть много пострадавших.

Однако в социальных сетях и Telegram-каналах завирусились видео с громкого концерта артистов, на который пришло большое количество зрителей. Многие украинцы в сети возмутились выступлению певцов YAKTAK и Ivan Navi:

"Танцы на костях"

"Какие концерты? Завтра же день траура"

"Как-то это сейчас не ко времени".

Реакция главы Киевской ОВА

На эту ситуацию также отреагировал председатель Киевской обласной военной администрации Николай Калашник в своем Facebook. Он отметил, что все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности. Однако, по его словам, команды исполнителей не согласовывали свое выступление.

"Мероприятие, которое организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому, сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования. Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, в результате которой погиб 21 киевлянин. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", - отметил Калашник.

Позже стало известно, что мероприятие было остановлено и зрители разошлись.

"Спасибо руководству Главного управления Национальной полиции в Киевской области за быструю реакцию. Безопасность людей и уважение к памяти погибших - самое главное", - подчеркнул председатель Киевской ОГА.

Позже глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что обязательно нужно согласовывать проведение культурных массовых мероприятий.

"Трудный день и ночь для Киева. В таких обстоятельствах, когда город снова понес потери, последнее, чего нам нужно - это спекуляции и манипуляции. Хочу четко объяснить. Первое. Моим поручением не запрещались митинги. Речь идет исключительно о согласовании проведения культурных массовых мероприятий. Второе. Это решение распространяется не только на Киев. Оно касается всех областных военных администраций", – написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в Украине заблокировали канал известного путиниста-предателя Юрия Бардаша.

Вас также могут заинтересовать новости: