Концерт популярных украинских певцов Ярослава Карпука, который выступает под сценическим именем YAKTAK и Ivan Navi (настоящее имя которого Иван Сяркевич) остановила полиция.
Известно, что вчера, 28 августа, артисты давали концерт в одном из жилых комплексов столицы после атаки россиян на Киев. Известно, что в результате атаки погибли 23 человека и есть много пострадавших.
Однако в социальных сетях и Telegram-каналах завирусились видео с громкого концерта артистов, на который пришло большое количество зрителей. Многие украинцы в сети возмутились выступлению певцов YAKTAK и Ivan Navi:
- "Танцы на костях"
- "Какие концерты? Завтра же день траура"
- "Как-то это сейчас не ко времени".
Реакция главы Киевской ОВА
На эту ситуацию также отреагировал председатель Киевской обласной военной администрации Николай Калашник в своем Facebook. Он отметил, что все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности. Однако, по его словам, команды исполнителей не согласовывали свое выступление.
"Мероприятие, которое организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому, сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования. Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, в результате которой погиб 21 киевлянин. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", - отметил Калашник.
Позже стало известно, что мероприятие было остановлено и зрители разошлись.
"Спасибо руководству Главного управления Национальной полиции в Киевской области за быструю реакцию. Безопасность людей и уважение к памяти погибших - самое главное", - подчеркнул председатель Киевской ОГА.
Позже глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что обязательно нужно согласовывать проведение культурных массовых мероприятий.
"Трудный день и ночь для Киева. В таких обстоятельствах, когда город снова понес потери, последнее, чего нам нужно - это спекуляции и манипуляции. Хочу четко объяснить. Первое. Моим поручением не запрещались митинги. Речь идет исключительно о согласовании проведения культурных массовых мероприятий. Второе. Это решение распространяется не только на Киев. Оно касается всех областных военных администраций", – написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
