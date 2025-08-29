Сообщается, что певица хотела, чтобы ее дети учились в РФ.

Российская певица Алла Пугачева винит своего мужа, шоумена Максима Галкина, в том, что ей пришлось уехать из России, сообщают росСМИ со ссылкой на собеседника, близкого к семье.

По его словам, несмотря на всю "инстаграмную гармонию", Алла Борисовна неоднократно "подкалывала" мужа и обвиняла за все происходящее в их семье.

Отмечается, что Пугачева хотела, чтобы ее дети учились в России, но вскоре стало очевидно, что физически это невозможно:

"ПМЖ на Кипре, внимание прессы, хейт соотечественников в сети и возможное задержание Галкина при пересечении границы сделали мечты о возвращении (хотя бы части семьи) утопией".

Вместе с тем, как указывается, замок в российской деревне Грязи звездные супруги решили приберечь "на всякий случай". Сообщается, что тем временем замок приходит в негодное состояние из-за отсутствия хозяев. При этом часть сбережений Пугачевой уходит на зарплату персонала, который следит за особняком, - в месяц она тратит на это около 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее Максим Галкин и Алла Пугачева заговорили о желании приехать в Киев.

