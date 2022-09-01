Если будет потеря способности различать запах крови на купюрах, то не будет мирной Европы.

Унизительно для Европы, когда россияне рассматривают ее просто как один большой бутик или ресторан.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Он отметил, что сегодня обратился к участникам форума в Праге (Чехия) и призвал их наконец урегулировать вопрос об ограничении европейских виз для граждан России.

Відео дня:

"Считаю, что это унизительно для Европы, когда ее рассматривают просто как один большой бутик или ресторан. Европа - это территория прежде всего ценностей, а не примитивного потребления. И когда граждане государства, которое хочет уничтожить европейские ценности, используют Европу для своих развлечений или шоппинга, для отдыха любовниц, пока сами работают на войну или для того, чтобы просто молча переждать аморальное падения России, которое происходит именно сейчас, то это абсолютно противоречит тому, ради чего Европа вообще объединялась", - подчеркнул он. По его словам, европейское объединение имело целью поддержание мира на континенте, работу на спокойный и демократическое развитие европейских стран.

"Европа не может становиться морально глухой. И никто из европейских лидеров не спишет на последствия "ковида" то, что деньги им якобы не пахнут. Потому что если будет такая глухота, если будет такая потеря способности различать запах крови на купюрах, то не будет Европы, не будет мирной Европы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, у Зеленского рассказали существует вероятность наступления со стороны Беларуси.

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