Некоторые породы собак редки из-за ограниченной популяции, истории и низкой популярности.

В мире существует множество пород собак, и если одни из них крайне популярны, и их можно увидеть буквально повсюду, то некоторые другие являются настоящей редкостью, и вряд ли вы увидите их регулярно гуляющими по местному парку. Портал Paradepets назвал 6 суперредких пород собак, которые являются настоящей диковинкой в наши дни.

Польская низинная овчарка

Эти пушистые собаки похожи на староанглийскую овчарку, но более миниатюрны. За последнее столетие польская низинная овчарка оказалась на грани исчезновения из-за сокращения популяции во время Первой и Второй мировых войн.

Скай-терьер

Эта порода находится на грани вымирания. По оценкам, во всем мире осталось менее 4000 особей. Эти редкие собаки обладают уникальным внешним видом: длинным, приземистым, как у таксы, телом, шелковистой шерстью и ушами в форме крыла летучей мыши.

По словам ветврача Чирле Бонк, эта порода собак была очень популярна среди британских королевских особ и деятелей искусства в Викторианскую эпоху. "С тех пор они оказались в тени других пород из-за высокой потребности в уходе и дрессировке", — говорит она.

Ивисская борзая

"Ивисские борзые — это спортивные борзые, выведенные для охоты на Ибице", — объясняет доктор ветеринарной медицины Эйми Уорнер.

По словам Уорнер, эта порода редка главным образом потому, что до недавнего времени её не экспортировали.

"Ивисские борзые — нежные, умные и весёлые домашние компаньоны", — говорит она. "Однако имейте в виду, что иногда у них может проявляться сильный охотничий инстинкт, и им требуется безопасное пространство для физических упражнений".

Ханаанская собака

Эти собаки относятся к так называемой "породе парий", то есть эволюционировали путём естественного отбора, а не человеческого разведения.

"Ханаанская собака — одна из древнейших известных пород парий, изначально обитавшая как полудикая собака в пустыне на Ближнем Востоке", — говорит Уорнер.

По словам Уорнер, эти собаки умны, бдительны и преданны, что делает их отличным компаньоном или сторожевой собакой. Однако важно знать, что таких щенков необходимо социализировать с самого начала, чтобы они чувствовали себя комфортно в обществе незнакомцев и других домашних животных.

Чирнеко дель Этна / сицилйская борзая

Их очень трудно найти, поскольку их численность значительно сократилась в 1900-х годах, и они едва не вымерли. Хотя заводчикам удалось возродить их за эти годы, сегодня они по-прежнему считаются редкой породой, и обычно регистрируется всего 100-150 щенков в год.

Чирнеко известны своим преданным и кротким характером, а также неприхотливы в уходе: они не линяют и не пускают слюни, а вычесывать их нужно всего раз в месяц

Азавак / африканская борзая

В 2024 году Американский клуб собаководства (AKC) признал азавак одной из самых редких пород собак в США, а по некоторым данным, в мире сохранилось всего около 1000 особей.

Эти милые собаки изначально были выведены в качестве охотничьих компаньонов в Западной Африке и обладают стройным телосложением, напоминающим уиппета. Уорнер также отмечает, что азавак известен своим "кошачьим" поведением, при этом они внимательны и заботливы по отношению к своим хозяевам.

