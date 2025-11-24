В этом году отбором песен занималась Джамала.

Украинский вещатель объявил участников Национального отбора на "Евровидение-2026". Среди нынешних конкурсантов - участники прошлых отборов, а также новые имена.

Музыкальный продюсер Нацотбора-2026 Джамала и "Суспільне" поделились долгожданным списком 15 участников, которые будут соревноваться за возможность представлять Украину на 70-м песенном конкурсе "Евровидение". Среди них:

ANSTAY

Jerry Heil

Karyotype

KHAYAT

LAUD

LELÉKA

MOLODI

MON FIA

Monokate

Mr. Vel

OKS

The Elliens

Valeriya Force

Марта Адамчук

ЩукаРиба

Новость дополняется...