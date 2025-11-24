Фото УНИАН

Украинский вещатель объявил участников Национального отбора на "Евровидение-2026". Среди нынешних конкурсантов - участники прошлых отборов, а также новые имена.

Музыкальный продюсер Нацотбора-2026 Джамала и "Суспільне" поделились долгожданным списком 15 участников, которые будут соревноваться за возможность представлять Украину на 70-м песенном конкурсе "Евровидение". Среди них:

  • ANSTAY
  • Jerry Heil
  • Karyotype
  • KHAYAT
  • LAUD
  • LELÉKA
  • MOLODI
  • MON FIA
  • Monokate
  • Mr. Vel
  • OKS
  • The Elliens
  • Valeriya Force
  • Марта Адамчук
  • ЩукаРиба

Новость дополняется...

