Украинский вещатель объявил участников Национального отбора на "Евровидение-2026". Среди нынешних конкурсантов - участники прошлых отборов, а также новые имена.
Музыкальный продюсер Нацотбора-2026 Джамала и "Суспільне" поделились долгожданным списком 15 участников, которые будут соревноваться за возможность представлять Украину на 70-м песенном конкурсе "Евровидение". Среди них:
- ANSTAY
- Jerry Heil
- Karyotype
- KHAYAT
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- MON FIA
- Monokate
- Mr. Vel
- OKS
- The Elliens
- Valeriya Force
- Марта Адамчук
- ЩукаРиба
