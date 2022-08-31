Советник руководителя Офиса президента отметил, что уже даже Лукашенко понял, что эта война - это для него крайне негативно и в историческом, и в тактическом, и в стратегическом смысле.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о том, существует ли вероятность наступления со стороны Беларуси.

Данный вопрос Подоляк прокомментировал в эфире информационного телемарафона.

"Могу сказать по этой теме следующее. Мы сегодня абсолютно четко понимаем, что творится в голове у господина Лукашенко, с точки зрения его ответственности перед и господином Путиным, и перед своим народом - это разные уровни. Мы абсолютно четко понимаем, что в Беларуси в отличие от России, абсолютно другие общественные настроения, там никто не поддерживает войну, как таковую. То есть, если в России без этих визовых ограничений, 80% поддерживают войну, потому что они не платят за это никакую цену, то в Беларуси поддерживают войну не более 10-15%, не более того", - акцентировал Подоляк.

Відео дня:

Он добавил, что белорусская армия полностью деморализована, потому что в Беларуси имеют больше информации о том, что на самом деле происходит в Украине.

"Мы понимаем, что белорусская армия полностью деморализована, то есть она в том виде, в котором сегодня находится. Они имеют больше информации о том, что происходит в Украине. Они все же не в таком информационном пространстве живут, как русские, там не такие ограничения. Поэтому они (белорусы - УНИАН) гораздо более сознательны тому, что происходит в Украине", - сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что какие-то стратегические движения Беларуси можно было ожидать на первых неделях начала войны.

"Можно было ожидать какие-то непонятные движения Беларуси, с точки зрения стратегических движений, на первых неделях войны. Потому что Беларусь, именно политическое руководство господина Лукашенко, могли бы подумать, что получат какие-то дивиденды с этой войны. Сегодня уже даже Лукашенко понял, что эта война 190 дней, это крайне негативно и в историческом смысле для него будет, и в тактическом, и в стратегическом смысле. Это война, которая будет приносить только минусы, в том числе господину Лукашенко, там нет никаких бенефитов, на которые он рассчитывал бы в начале", - пояснил Подоляк.

Он также отметил, что белорусская армия не имеет такого количества людей, которое нужно для ведения эффективной войны.

"Ну и наконец, мы оцениваем не только моральное положение общества и армии Беларуси. Мы понимаем, что тактически у них нет такого количества людей, которое нужно для ведения эффективной войны в Украине. То есть, россияне задействовали уже более 250 тысяч человек в войне против Украины и это им не помогает, а в Беларуси такого количества нет войск",-сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подытожил, что хотя Беларусь и предоставляет свою инфраструктуру и воздушное пространство для бомбардировки украинской земли, можно ожидать, что на большее она не пойдет.

"И поэтому будем ожидать на то, что, хотя жаль, что Беларусь принимает участие в войне, давая свою инфраструктуру и свое воздушное пространство для бомбардировки украинской земли, на большее она не пойдет", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, по словам Подоляка, украинские военные будут наступать по всей линии фронта и будут уничтожать всю складскую инфраструктуру российских оккупантов, поэтому не только на юге, но и на других участках фронта начинается "жара".

Вас также могут заинтересовать новости: