По его словам, угрозы могли бы возникнуть лишь в случае масштабных прорывов с флангов.

В настоящее время ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины, россияне лишь пересматривают свои сроки наступления.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Киев24". Он пояснил, что угрозы могли бы возникнуть лишь в случае масштабных прорывов с флангов.

"Они переносят какие-то свои дедлайны, но непосредственно в самом городе ситуация складывается в пользу украинцев. Если теоретически они смогли бы устроить обходы, если имели бы большой успех по бокам от города - с запада или с юга - тогда можно было бы о чем-то говорить. Но этого нет", - сказал он.

Трегубов также призвал не подхватывать российские информационные нарративы.

"Не будем анонсировать российские победы, которых не произошло", - добавил он.

Ситуация в районе Купянска

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что украинские военные отрезали россиян в северной части Купянска.

Федоренко отметил, что первым этапом задачи ВСУ было выявление мест накопления диверсантов, а после этого их зачистка до северной окраины. По его словам, Силы обороны успешно выполнили эту задачу.

Командир подчеркнул, что второй задачей украинских защитников является постоянная работа в Купянске. Также, по словам военного, структурные авторитетные подразделения, которые имеют высокий уровень подготовки и понимание, как нужно противодействовать врагу на Харьковщине, сейчас приняли меры и дотолкали армию РФ к реке Оскол по северной окраине.

