Пассажиры пригородного поезда Сянки-Ужгород, жалуются на критические условия поездки.

Об этом сообщает украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

По его словам, в вагонах пригородного поезда №6541/6542 сообщением Сянки-Ужгород снег попадает внутрь поезда, а отопление не работает. Этим поездом ежедневно ездят люди, которые работают в Ужгороде. Дорога занимает более трех часов в одну сторону.

"Проблема не новая, но сейчас, после публикаций в соцсетях, история набирает огласку. Люди ждут реакции Львовской "Укрзализныци", - написал Глагола.

По его словам, с маршрута уже сняли три дополнительных рейса, остался только один поезд утром и вечером, а отопление включили "только после скандала".

"Укрзализныця" - последние новости

18 ноября "Укрзализныця" запустила продажу онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express. Покупка онлайн-билетов пока доступна без льготных категорий пассажиров, такая опция появится позже. Сейчас есть возможность покупки полного и детского билетов.

В декабре компания запустит пилот новой программы "УЗ-3000", по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны до 3 тысяч километров. Билет можно будет взять только на себя и на ребенка.

