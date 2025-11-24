Интернет-шатдауны ежедневно фиксируются в более чем 50 регионах.

В России резко вырос объем наличных в обращении. За июль-сентябрь показатель увеличился на 659 млрд рублей, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как пишет издание The Moscow Times, более значительный рост – на 1,1 трлн руб. – за те же месяцы был зафиксирован только в первый год полномасштабной войны в Украине на фоне нестабильной экономической ситуации.

"В ЦБ ранее отмечали, что россияне стали чаще снимать наличные из-за регулярных отключений интернета, которые начались в мае с Москвы. На данный момент интернет-шатдауны фиксируются ежедневно более чем в 50 регионах", - пишет издание.

Видео дня

Также отмечается, что в Ульяновской области отключили мобильный интернет до конца войны.

"Для многих россиян это стало сигналом, что необходимо иметь при себе определенный запас наличных", – цитирует издание финансистку Ольгу Беленькую.

Кроме того, по ее словам, спрос на кэш вырос из-за усиления банковского контроля за подозрительными операциями, из-за которого россиянам массово блокируют переводы и карты.

Проблемы с интернетом в России

В РФ отключают мобильные сети в десятках регионов, чтобы остановить атаки украинских беспилотников, что заставляет россиян все сильнее ощущать последствия войны. Из-за массовых отключений интернета российские региональные власти расширяют общественные сети Wi-Fi и публикуют интерактивные карты новых точек доступа в крупных городах.

По данным The New York Times, в России наращивают усилия по ограничению свободы в интернете. Так, российсике власти пресекают попытки россиян использовать обходные пути для доступа к зарубежным сервисам и запрещенному контенту. Кроме того, в РФ препятствуют работе сервисов американских технологических компаний, таких как YouTube.

Вас также могут заинтересовать новости: