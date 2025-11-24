Глава государства заявил, что ожидает полноценный доклад о ходе переговоров с представителями США в Швейцарии.

Представители Украины, которые на выходных участвовали во встречах с американской стороной в Женеве с целью обсуждения плана завершения войны, возвращаются в Киев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети Facebook по итогам разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере.

Лидеры Украины и Норвегии обсудили дипломатическую ситуацию и двустороннее сотрудничество. Зеленский поблагодарил за советы и поддержку.

"Норвегия, как всегда, помогает", - отметил Зеленский.

Вместе с тем он рассказал Стере о первых результатах работы советников в Женеве.

"Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров. По итогам докладов будем определяться относительно дальнейших шагов, тайминга", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что координация с Европой и другими партнерами в мире продолжится. "Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной", - отметил глава государства.

Переговоры в Женеве

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Женеве (Швейцария) состоялись отдельные встречи делегаций Украины и Соединенных Штатов, а также представителей ведущих стран Европы. На этих встречах обсуждались переданные Украине предложения из 28 пунктов по прекращению войны. Положения этих пунктов повторяли требования Российской Федерации, которая продолжает полномасштабную войну против Украины.

По итогам встречи Украина и США выступили с совместным заявлением. Обе страны признали, что консультации были продуктивными. Украина и США подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. В связи с этим по итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

23 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и член делегации Украины Рустем Умеров заявил, что текущая редакция документа уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

